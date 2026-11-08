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        Trendyol Süper Lig: Çorum FK: 0 - Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)

        Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çorum FK'yı 50 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 17:58 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig: Çorum FK: 0 - Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)

        Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çorum FK’yı 50 mağlup etti.

        Maçtan dakikalar (Maç sonu)

        53. dakikada Jesus Ramirez'in kafa vuruşunda Ederson topu köşeden çıkardı.

        56. dakikada Alexandros Kyziridis'in serbest vuruştan vuruşunda top kaleci Ederson'da kaldı.

        56. dakikada İrfan Kahveci'nin, ceza saha yayında rakibinden sıyrılarak yaptığı sert şutta top ağlarla buluştu. 03

        63. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan topu içeri çevirdi. Greenwood'un yerden köşeye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 04

        70. dakikada Ylber Ramadani’nin ceza sahası dışından çektiği şutu Ederson çıkardı.

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        74. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun içeriye yerden pasında Oğuz Aydın, arka direkte boş kaleye topu gönderdi. 05

        Stat: Çorum Şehir

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

        Çorum FK: Marcos Felipe, Alexandre Penetra (Arda Şengül dk. 66), Çağlar Söyüncü, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Ylber Ramadani, Ermin Mahmic (Youssoufa Moukoko dk. 58), Cengiz Ünder (Emircan Gürlük dk. 61), Mohammed Diomande, Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez

        Yedekler: Erhan Erentürk, Serdar Saatçı, Markus Karlsbakk, Mame Thiam, Göktan Gürpüz, Hüseyin Bulut, Ahmed Ildız

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        Teknik Direktör: Burak Yılmaz

        Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo (Mert Müldür dk. 64), Milan Skriniar, Kojo Oppong, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi (Mert Hakan Yandaş dk. 77), Greenwood (Kerem Aktürkoğlu dk. 64), İrfan Can Kahveci (N'Golo Kante dk. 57), Oğuz Aydın, Romelu Lukaku (Vedat Muriqi dk. 57)

        Yedekler: Yiğit Efe Demir, Mimovic, Bartuğ Elmaz, Mert Günok, Dorgeles Nene

        Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

        Goller: Greenwood (dk. 12 ve 63), İrfan Can Kahveci (dk. 20 ve 56), Oğuz Aydın (dk. 74) (Fenerbahçe)

        Sarı kart: Mohammed Diomande (Çorum FK), Nelson Semedo (Fenerbahçe)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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