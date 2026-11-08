Trendyol Süper Lig: Çorum FK: 0 - Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çorum FK'yı 50 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çorum FK’yı 50 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (Maç sonu)
53. dakikada Jesus Ramirez'in kafa vuruşunda Ederson topu köşeden çıkardı.
56. dakikada Alexandros Kyziridis'in serbest vuruştan vuruşunda top kaleci Ederson'da kaldı.
56. dakikada İrfan Kahveci'nin, ceza saha yayında rakibinden sıyrılarak yaptığı sert şutta top ağlarla buluştu. 03
63. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan topu içeri çevirdi. Greenwood'un yerden köşeye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 04
70. dakikada Ylber Ramadani’nin ceza sahası dışından çektiği şutu Ederson çıkardı.
74. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun içeriye yerden pasında Oğuz Aydın, arka direkte boş kaleye topu gönderdi. 05
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bersan Duran, Mustafa Savranlar
Çorum FK: Marcos Felipe, Alexandre Penetra (Arda Şengül dk. 66), Çağlar Söyüncü, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Ylber Ramadani, Ermin Mahmic (Youssoufa Moukoko dk. 58), Cengiz Ünder (Emircan Gürlük dk. 61), Mohammed Diomande, Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez
Yedekler: Erhan Erentürk, Serdar Saatçı, Markus Karlsbakk, Mame Thiam, Göktan Gürpüz, Hüseyin Bulut, Ahmed Ildız
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo (Mert Müldür dk. 64), Milan Skriniar, Kojo Oppong, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi (Mert Hakan Yandaş dk. 77), Greenwood (Kerem Aktürkoğlu dk. 64), İrfan Can Kahveci (N'Golo Kante dk. 57), Oğuz Aydın, Romelu Lukaku (Vedat Muriqi dk. 57)
Yedekler: Yiğit Efe Demir, Mimovic, Bartuğ Elmaz, Mert Günok, Dorgeles Nene
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Greenwood (dk. 12 ve 63), İrfan Can Kahveci (dk. 20 ve 56), Oğuz Aydın (dk. 74) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Mohammed Diomande (Çorum FK), Nelson Semedo (Fenerbahçe)
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