Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bersan Duran, Mustafa Savranlar
Arca Çorum FK: Felipe, Penetra (Dk. 66 Arda Hilmi Şengül), Çağlar Söyüncü, Smolcic, Borza, Ramadani, Mahmic (Dk. 58 Moukoko), Cengiz Ünder (Dk. 61 Emircan Gürlük), Diomande, Kyziridis, Ramirez
Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 65 Mert Müldür), Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Greenwood (Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 57 Kante), Oğuz Aydın, Lukaku (Dk. 57 Vedat Muriç)
Goller: Dk. 11, Dk. 63 Greenwood, Dk. 21, Dk. 56 İrfan Can Kahveci, Dk. 75 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 38 Diomande (Arca Çorum FK), Dk. 55 Semedo (Fenerbahçe)
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