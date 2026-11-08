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        Trendyol Süper Lig: Çorum FK: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

        Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Çorum FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 20'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig: Çorum FK: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

        Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Çorum FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 20'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        Maçtan dakikalar (İlk yarı)

        3. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahasının önünden çektiği şut az farkla dışarı gitti.

        12. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanada uzun pasında topu kontrol eden Greenwood, hızla ceza sahasına girdi. Greenwood'un dar açıdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 01

        20. dakikada ev sahibi ekibin çıkarken kaptırdığı topu İsmail Yüksek kaparken, Lukaku topu İrfan Can Kahveci'ye aktardı. İrfan Can'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 02

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        29. dakikada Çorum FK'nın sağ kanatta kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada Smolcic, kafayı vururken top az farkla dışarı çıktı.

        Stat: Çorum Şehir

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

        Çorum FK: Marcos Felipe, Alexandre Penetra, Çağlar Söyüncü, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Ylber Ramadani, Ermin Mahmic, Cengiz Ünder, Mohammed Diomande, Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez

        Yedekler: Erhan Erentürk, Serdar Saatçı, Markus Karlsbakk, Mame Thiam, Youssoufa Moukoko, Arda Şengül, Emircan Gürlük, Göktan Gürpüz, Hüseyin Bulut, Ahmed Ildız

        Teknik Direktör: Burak Yılmaz

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        Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku

        Yedekler: Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, Mimovic, Mert Müldür, N'Golo Kante, Vedat Muriqi, Bartuğ Elmaz, Mert Günok, Dorgeles Nene

        Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

        Goller: Greenwood (dk. 12), İrfan Can Kahveci (dk. 20) (Fenerbahçe)

        Sarı kart: Mohammed Diomande (Çorum FK)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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