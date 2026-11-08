Trendyol Süper Lig: Çorum FK: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Çorum FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 20'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Çorum FK, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 20'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahasının önünden çektiği şut az farkla dışarı gitti.
12. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanada uzun pasında topu kontrol eden Greenwood, hızla ceza sahasına girdi. Greenwood'un dar açıdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 01
20. dakikada ev sahibi ekibin çıkarken kaptırdığı topu İsmail Yüksek kaparken, Lukaku topu İrfan Can Kahveci'ye aktardı. İrfan Can'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 02
29. dakikada Çorum FK'nın sağ kanatta kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada Smolcic, kafayı vururken top az farkla dışarı çıktı.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bersan Duran, Mustafa Savranlar
Çorum FK: Marcos Felipe, Alexandre Penetra, Çağlar Söyüncü, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Ylber Ramadani, Ermin Mahmic, Cengiz Ünder, Mohammed Diomande, Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez
Yedekler: Erhan Erentürk, Serdar Saatçı, Markus Karlsbakk, Mame Thiam, Youssoufa Moukoko, Arda Şengül, Emircan Gürlük, Göktan Gürpüz, Hüseyin Bulut, Ahmed Ildız
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku
Yedekler: Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, Mimovic, Mert Müldür, N'Golo Kante, Vedat Muriqi, Bartuğ Elmaz, Mert Günok, Dorgeles Nene
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Greenwood (dk. 12), İrfan Can Kahveci (dk. 20) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Mohammed Diomande (Çorum FK)
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