İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorum'da polis merkezinin açılışına katıldı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da Şehit Emre Polis Merkezi Amirliğinin açılış törenine katıldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum’da Şehit Emre Polis Merkezi Amirliğinin açılış törenine katıldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi programa katılmak için Çorum’u ziyaret etti. Bakan Çiftçi, programları çerçevesinde il merkezindeki Şehit Emre Polis Merkezi Amirliğinin açılış törenine katıldı. Bakan Çiftçi, dua edilmesinin ardından polis merkezinin açılış kurdelesini kesti.
Bakan Çiftçi, merkezin Çorum halkına hayırlı olmasını diledi.
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