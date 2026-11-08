İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorum'da polis merkezinin açılışına katıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi programa katılmak için Çorum’u ziyaret etti. Bakan Çiftçi, programları çerçevesinde il merkezindeki Şehit Emre Polis Merkezi Amirliğinin açılış törenine katıldı. Bakan Çiftçi, dua edilmesinin ardından polis merkezinin açılış kurdelesini kesti.

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