Çorum'da il merkezinde kar yağışı etkili oluyor

Çorum’da hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatleri itibarıyla yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar, dağları beyaza bürüdü. İl merkezinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Lapa lapa yağan kar sebebiyle Çorum Belediyesi ve karayolları ekipleri ana güzergahlarda tedbir aldı.

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