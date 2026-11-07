Fenerbahçe kafilesi, Çorum'a geldi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Arca Çorum FK ile yapacağı karşılaşma için Çorum'a geldi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Arca Çorum FK ile yapacağı karşılaşma için Çorum'a geldi.
Amasya Merzifon Havalimanı'ndan kara yolu ile kente gelen sarı-lacivertli kafile, konaklayacağı otelin önünde taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, otel girişinde taraftarları selamladı.
Taraftarlar, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'na otel girişinde çiçek verdi.
Çorum Şehir Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
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