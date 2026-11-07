Fenerbahçe kafilesi, Çorum'a geldi

Amasya Merzifon Havalimanı'ndan kara yolu ile kente gelen sarı-lacivertli kafile, konaklayacağı otelin önünde taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Arca Çorum FK ile yapacağı karşılaşma için Çorum'a geldi.

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