Çorum FK, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Fredy ile kart cezalısı Gökhan Sazdağı, bu maçta forma giyemeyecek.
Ligde iki takım da 5'er galibiyet, 1'er beraberlik ve 4'er mağlubiyetle 16'şar puana sahip.
Çorum FK, sahasında Fenerbahçe'yi yenerek lig sıralamasında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.
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