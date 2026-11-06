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        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da "İklim Değişikliği Perspektifinden Toprak ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı" düzenlendi

        Çorum'da "İklim Değişikliği Perspektifinden Toprak ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı" düzenlendi

        Çorum'da İklim Değişikliği Perspektifinden Toprak ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Çorum'da "İklim Değişikliği Perspektifinden Toprak ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı" düzenlendi

        Çorum'da İklim Değişikliği Perspektifinden Toprak ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı düzenlendi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılış töreninde yaptığı konuşmada, toprak, toprak verimliliği, toprak sağlığı gibi kavramların insan hayatına girmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

        Su, toprak, ağaç, gıda, hayvanlar ve bitkilerin gündeme gelmesinin gelecek açısından umut verici olduğunu belirten Çolakoğlu, insanlar için "olmazsa olmaz" konumundaki bu değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

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        Geçen yıl Türkiye Kömür İşletmelerinden bedelsiz aldıkları 30 bin litre hümik asit ile 40 ilde 5 bin dekar alanda 600 çiftçiyle toprak çalışması yaptıklarını anlatan Çolakoğlu, "Hümik asit ne işe yarıyor? Toprak yapısını iyileştiriyor, besin elementlerini çözüyor, pH ve tuz dengeleyicisi, kök gelişimini teşvik ediyor ve mikroorganizmaları besliyor. Geçen sene yaptığımız çalışmadan ne çıktı diye sorduğunuz zaman şunu söyleyeyim. Ortalama yüzde 30 verimi artırdığına şahit olduk. Bu gübre değil, tamamen Allah'ın lütfu, doğal bir ürün. Kömür madenlerinde milyonlarca yıl geçtikten sonra kömürleşme sürecinden önceki dönem, sıvı hali." ifadelerini kullandı.

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        Çalışmanın bu yıl 50 bin litre hümik asit ile meralarda devam edeceğini dile getiren Çolakoğlu, şöyle devam etti:

        "Yapmaya çalıştığımız şey daha bilinçli, daha akıllı çiftçilerle daha verimli, daha kaliteli, daha sağlıklı toprak ve daha çok ürün elde edeceğimiz bir süreci işletmek. İşi bilimsel bilgiyle yapmaya çalışıyoruz. Eğer böyle yaparsak başarılı olacağız. Birim alandan elde edilen ürün miktarını artıracağız. Topraklarımızı her gün artıramayız. Dolayısıyla birim alandan elde edilen ürün miktarını artırmayı öğrendiğimizde bugünden çok daha iyi şeyler yaptığımızı herkes görecek."

        Yeşilin öneminin ortaya çıkmaya başladığına işaret eden Çolakoğlu, "Yeşil dönüşüm, yeşil gelişim, yeşil yakalılar, yeşil beceriler... Artık hemen her şeyin önünde 'yeşil' var çünkü insanlar korktu, geleceği ile ilgili endişe duymaya başladı. Zaten korkmadıktan, canımızla ilgili bir endişe duymadıktan, geleceğimizle ilgili kaygı duymadıktan sonra maalesef harekete geçmemiz çok zor oluyor." dedi.

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        Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı da çalıştayda "toprak sağlığı ve verimliliği", "iklim değişikliği, çölleşme ve erozyon", "mera ve hayvancılık" ile "sürdürülebilir toprak yönetimi ve geleceğin tarımı" başlıklarının 4 masada değerlendirileceğini aktardı.

        Çalıştayda Çorum'un potansiyeli ve gelişim alanlarının belirlendiği bir yayın ortaya çıkarmayı hedeflediklerine işaret eden Başcı, yayının sürdürülebilir ekonomi, tarım ve toprak temalı bir sonuca ulaşmasını temenni etti.

        Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, toprak sağlığı, iklim değişikliğinin tarımsal sistemler üzerindeki etkileri ve sürdürülebilir toprak yönetimine ilişkin bilimsel ve uygulamalı yaklaşımlar konularındaki sunumlarla devam etti.

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        Çalıştaya Vali Yardımcısı Armağan Önal, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile akademisyenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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