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        Otomobil, bariyerlere çarptı; 5 yaralı

        ÇORUM'un Alaca ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Otomobil, bariyerlere çarptı; 5 yaralı

        ÇORUM'un Alaca ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Yozgat-Alaca kara yolu Sincan köyü kavşağında meydana geldi. C.E.'nin (62) kontrolünü yitirdiği 42 CZD 90 plakalı otomobil, kavşağı geçtikten sonra yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobilde yolcu olarak bulunan S.E. (34), F.E. (61), D.E. (4), M.E. (38) ve İ.E. (22) yaralandı. Sürücü C.E. ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Alaca Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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