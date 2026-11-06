Otomobil, bariyerlere çarptı; 5 yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Yozgat-Alaca kara yolu Sincan köyü kavşağında meydana geldi. C.E.'nin (62) kontrolünü yitirdiği 42 CZD 90 plakalı otomobil, kavşağı geçtikten sonra yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobilde yolcu olarak bulunan S.E. (34), F.E. (61), D.E. (4), M.E. (38) ve İ.E. (22) yaralandı. Sürücü C.E. ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Alaca Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.