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        Çorum'da tır devrildi, sürücüsü yara almadan kurtuldu

        Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı. Kazada yaralanan olmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:29 Güncelleme:
        Çorum'da tır devrildi, sürücüsü yara almadan kurtuldu

        Çorum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı. Kazada yaralanan olmadı.

        Kaza, Çevre Yolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan S.C. yönetimindeki 34 GEZ 001 plakalı Scania marka tır, yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza sebebiyle araçta ve üst geçite maddi hasar meydana geldi.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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