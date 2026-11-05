Çorum'da tır devrildi, sürücüsü yara almadan kurtuldu

Kaza, Çevre Yolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan S.C. yönetimindeki 34 GEZ 001 plakalı Scania marka tır, yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza sebebiyle araçta ve üst geçite maddi hasar meydana geldi.

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