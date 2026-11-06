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        Çorum'da Edebiyat Akademisi'nde şiir, tiyatro ve müzik aynı sahnede buluştu

        Çorum'da Milli Eğitim Bakanlığının "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında düzenlenen "Bir Varoluş Yolculuğu" adlı etkinlikte şiir, tiyatro ve müzik aynı sahnede buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Çorum'da Edebiyat Akademisi'nde şiir, tiyatro ve müzik aynı sahnede buluştu

        Çorum'da Milli Eğitim Bakanlığının "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında düzenlenen "Bir Varoluş Yolculuğu" adlı etkinlikte şiir, tiyatro ve müzik aynı sahnede buluştu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Akademisi çalışmaları çerçevesinde "Bir Varoluş Yolculuğu" adlı kültür ve sanat programında hayatın evrelerinde yaşanan duygular, edebiyatın güçlü anlatımı, tiyatronun etkileyici dili ve müziğin birleştirici gücüyle sahneye taşındı.

        Doğum ve merak, varoluş sancısı ve yalnızlık, aşk ve tutku, arayış, vatan sevgisi, aidiyet ve kabulleniş temalarının sahneye yansıtıldığı etkinlikte insanın kendi iç dünyasına yaptığı yolculuk etkileyici bir anlatımla işlendi.

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        Etkinliğe şair Şükrü Erbaş da şiirleriyle katıldı.

        Metni, kurgusu ve görsel tasarımı Rukiye Batur tarafından hazırlanan, yönetmenliğini Özlem Demirtaş'ın üstlendiği etkinlikte farklı eğitim kurumlarından öğretmenler, sanatçılar ve üniversite öğrencileri ortak bir sanat çalışmasına imza attı.

        Gösterinin oyunculuklarını Aykut Aydemir ve Zehra Mine Baran Gündoğdu üstlenirken, müziklerini İrfan Kılıç hazırladı. Seslendirmelerde Hasan Tomuk, şiir okumalarında Gülsen Özdemir, Mehmet Öztürk, Derya Asiltürk, Serdar Yakar ve Rukiye Batur görev aldı.

        Programın sunuculuğunu Nuran Şahan yaparken, görsel sanat ekibinde Esra Göktaş, Rüya Tuana Yılmaztürk ve Semanur Çoğal yer aldı.

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        Işık tasarımında Yaprak Biçer, görüntü yönetiminde İsmail Mertek ve dekor çalışmalarında Melek Bolat görev üstlendi.

        Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, eğitimciler ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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