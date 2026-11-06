Çorum FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çorum FK, Fenerbahçe karşılaşması hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 06.11.2026 - 19:12 Güncelleme:
Çorum FK, Fenerbahçe karşılaşması hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızısiyahlılar, daha sonra 5’e 2 rondo çalışmasına geçerek topa sahip olma ve pas bağlantıları üzerine çalıştı.
Antrenmanın devamında futbolcular sprint çalışması gerçekleştirdi. Günün programı planlanan saha uygulamalarının tamamlanmasıyla sona erdi.
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