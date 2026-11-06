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        Çorum FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 11 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 19:46 Güncelleme:
        Çorum FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 11 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 rondo ve sprint çalışmaları yaptı.

        Kırmızı-siyahlılar, yarınki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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