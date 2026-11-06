Çorum FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 rondo ve sprint çalışmaları yaptı.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 11 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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