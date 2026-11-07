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        Çorum FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

        Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 19:28 Güncelleme:
        Çorum FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

        Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı. Ardından topla çalışmalara geçen kırmızısiyahlı ekip, 5'e 2 rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde ise oyuncular Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı. İdmanın ardından Çorum FK, maç saatini beklemeye başladı.

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