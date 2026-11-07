Çorum FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı. Ardından topla çalışmalara geçen kırmızısiyahlı ekip, 5'e 2 rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde ise oyuncular Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı. İdmanın ardından Çorum FK, maç saatini beklemeye başladı.

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