Çorum FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 07.11.2026 - 19:20 Güncelleme:
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 rondo çalışması yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan futbolcular, maç saatini beklemeye başladı.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
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