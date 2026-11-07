Çorum'da kar yağışı etkili oluyor

Çorum’da akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ile Oğuzlar ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Ara ara devam eden kar yağışı sebebiyle ilçeye bağlı Kayı köyü başta olmak üzere birçok köy beyaz örtüyle kaplandı.

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