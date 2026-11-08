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        İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorum'da cami açılışına katıldı

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 14:04 Güncelleme:
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorum'da cami açılışına katıldı

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Çorum'u ziyaret eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii'nin açılış programına katıldı. Cemaatle birlikte öğle namazını kılan Bakan Çiftçi, edilen duaların ardından vatandaşlara hitap etti.

        Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Çiftçi, "Bugün sizlerle bu vesileyle, güzel bir vesileyle bir arada olmaktan, bu caminin açılışında bulunmaktan dolayı son derece bahtiyar olduğumu ifade etmek isterim. Az önce öğle namazını kıldık. Namazdan önce hocamızın okumuş olduğu Aşrı Şerif'te, 'Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan kişiler imar ve inşa ederler. Gerçek kurtuluşa ermesi beklenen kişiler de onlardır' mealinde bir ayet okumuştu" dedi.

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        Camilerin ve hayır eserlerinin sadakai cariye olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Peygamberimiz de 'Kim bir mescit veya cami inşa ederse Allah da ona cennette bir köşk inşa eder' buyuruyor. Dolayısıyla bizim inancımızda bütün camiler, mescitler, yollar, köprüler, taziye evleri, hepsi birer sadakai cariye cinsinden. Ve burada maddi, manevi katkısı olanların kıyamete kadar amel defterleri inşallah açık kalacak. Ve buralarda ibadet edildiği müddetçe onlar da nasipdar olacaklar" ifadelerini kullandı.

        Caminin üniversite kampüsüne yakıştığını belirten Çiftçi, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

        "Bu caminin kampüse son derece yakıştığını, bütün hayırseverlerden de Allah razı olsun dileklerimi sizlerin huzurunda ifade ediyorum. Ve bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'nın ifadeleriyle sözlerimi sonlandırıyorum: 'Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslüman'sız bırakma Allah'ım.' Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun."

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        Açılış programına Çorum Valisi Ali Çalgan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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