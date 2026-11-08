Çorum FK-Fenerbahçe maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, takımın başındaki ilk maçında son oynanan Liverpool müsabakasına göre kadrosunda 1'i zorunlu olmak üzere 2 değişiklik yaptı.

Belözoğlu, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Liverpool maçında ilk 11'de görevlendirilen Archie Brown'ı cezası nedeniyle oynatamazken, N'Golo Kante'yi yedek soyundurdu.

Genç teknik adam, bu isimlerin yerine Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de değerlendirdi.

Arca Çorum FK karşısında kalede Ederson görev alırken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Levent Mercan'dan oluştu. Orta alanda İsmail Yüksek ile Matteo Guendouzi yer alırken, hücum hattında Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın şans buldu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise tercih Romelu Lukaku oldu.

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Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muric ve Dorgeles Nene ise görev bekledi.

- Emre Belözoğlu, 5,5 yıl sonra ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıktı.

İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin başına geçen genç teknik adam, yaklaşık 5,5 yıl aranın ardından yeniden sarı-lacivertli takımı yönetti.

Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti.

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Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekiple 10 maça çıkan Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

Fenerbahçe'de son maçına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri deplasmanında çıkan Belözoğlu, uzun bir aradan sonra yeniden kulübedeki yerini aldı.

- 3 eksik

Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown, sakatlığı süren Marco Asensio ve sakatlığını atlatmasına karşın çalışmalarını bireysel sürdüren Nathan Ake, zorlu müsabakada yer alamadı.

- Çorum ile ilk müsabaka

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Çorum FK ile karşı karşıya geldi.

Çorum FK, sarı-lacivertlilerin Süper Lig tarihinde karşılaştığı 77. takım oldu.

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Fenerbahçeli taraftarlar, Çorum deplasmanında takımını yalnız bırakmadı.

Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, tezahüratlarla maç öncesinde takımlarına destek oldu.