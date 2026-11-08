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        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Bakan Çiftçi: Gayemiz, bu toprakları terörün gölgesinden kalıcı biçimde kurtarmak (2)

        Bakan Çiftçi: Gayemiz, bu toprakları terörün gölgesinden kalıcı biçimde kurtarmak (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Bakan Çiftçi: Gayemiz, bu toprakları terörün gölgesinden kalıcı biçimde kurtarmak (2)

        POLİS MERKEZİ AÇILIŞINI YAPTI

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere geldiği Çorum'da, Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehit Emre Beker Polis Merkezi Amirliği’nin açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Bakan Çiftçi, "Açılışımızı hep beraber gerçekleştiriyoruz. Polis merkezimizin kentimize hayırlı hizmetler vermesini diliyoruz" dedi. Açılış törenine Bakan Çiftçi'nin yanı sıra Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve çok sayıda davetli katıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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