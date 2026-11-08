Arca Çorum FK - Fenerbahçe: 0-5

54’üncü dakikada Penetra’nın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Ramirez’in kafa vuruşunda Ederson topu direğin dibinde iki hamlede kurtardı.

GOLLER: Dk. 12 ve Dk. 63 Greenwood, Dk. 21 ve Dk. 56 İrfan Can Kahveci, Dk. 75 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

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