Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da çıkan yangında anne ve 2 oğlu dumandan etkilendi

        Çorum'da çıkan yangında anne ve 2 oğlu dumandan etkilendi

        Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangına müdahale etmeye çalışan anne ve 2 oğlu, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Çorum'da çıkan yangında anne ve 2 oğlu dumandan etkilendi

        Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangına müdahale etmeye çalışan anne ve 2 oğlu, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

        Akkent Mahallesi Akkent 4. Cadde'de bulunan 4 katlı binanın birinci katında, Y.G.'ye ait dairede buzdolabının elektrik kablosundan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ev sahibi Y.G. ve eşi D.G'nin evde bulunmadığı sırada yangını fark eden çiftin kızı G.K, oğulları T.K. ve B.K. ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

        Bu sırada dumandan etkilenen G.K. ile iki oğlu, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        REKLAM

        Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında, evde hafif çaplı hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        İçişleri Bakanı Çiftçi nikah şahidi olduğu genç çifte çocuk tavsiyesinde bu...
        İçişleri Bakanı Çiftçi nikah şahidi olduğu genç çifte çocuk tavsiyesinde bu...
        Çorum FK Başkanı Balçık'tan teknik direktör Yılmaz'a destek açıklaması:
        Çorum FK Başkanı Balçık'tan teknik direktör Yılmaz'a destek açıklaması:
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da nikah şahitliği yaptı
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da nikah şahitliği yaptı
        Matteo Guendouzi: "Emre hocamız bize öz güven aşıladı"
        Matteo Guendouzi: "Emre hocamız bize öz güven aşıladı"
        İrfan Can Kahveci: "Milli takıma davet edilmeyince üzüldüm"
        İrfan Can Kahveci: "Milli takıma davet edilmeyince üzüldüm"
        Burak Yılmaz: "Çok iyi çalışmıştık ama bizim için hayal kırıklığı bir gece...
        Burak Yılmaz: "Çok iyi çalışmıştık ama bizim için hayal kırıklığı bir gece...