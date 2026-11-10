Atatürk ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Çorum'un ilçelerinde törenlerle anıldı.

Kaymakam Furkan Türkay Kayış ve Belediye Başkanı Hamit Dereli, Kargı Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Can Uluyol, Cumhuriyet Savcısı Kübra Canlı, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Bayat

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende saat 09.05'teki siren sesiyle saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

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Törene Bayat Kaymakam Vekili Ömer Faruk Koç, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından anma programı, Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti.

- Uğurludağ

Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün ve Belediye Başkanı Remzi Torun, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Alperen Duran Çulhaoğlu, İlçe Emniyet Amiri İsmail Kızıltekin ile vatandaşlar katıldı.

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- Oğuzlar

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci tarafından anıta çelenk sunuldu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra anma programı, Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda devam etti. Programda okulun öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sunuldu.

Programda ayrıca, 10 Kasım kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- Mecitözü

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Mecitözü'nde düzenlenen tören ve programlarla anıldı.

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Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen programda ise öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sundu.

Programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

10 Kasım dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerine Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, siyasi parti ve kamu kurumlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- İskilip

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve Garnizon Komutanı Üsteğmen Adem Gökguş, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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Ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

İlçede 1976'dan bu yana her yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü törenlerinde elle çevirmeli siren çalma geleneği bu yıl da yaşatıldı.

Ardından Redif Kışlası Konferans Salonunda devam eden anma etkinliklerinde öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı.

Törene Başsavcı Vekili Alperen Şahindoğan, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, köy ve mahalle muhtarları, öğrenciler, öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

- Dodurga

Çorum'un Dodurga ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

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Törende Dodurga Kaymakamlığı, Dodurga Belediye Başkanlığı ve siyasi parti temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Dodurga Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başladı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saatte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ardından anma programı, Dodurga Belediye Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam etti. Programda öğrenciler tarafından Atatürk'ün hayatı, ilke ve inkılapları anlatıldı, şiirler okundu ve oratoryo sahnelendi.