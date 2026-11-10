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        Hitit Üniversitesinde otomotiv sektörü ve akademi OTİMEÇ 2026'da buluştu

        Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Otomotiv Teknolojilerinde İşletmede Mesleki Eğitim Çalıştayı, üniversite ile otomotiv sektörünün temsilcilerini bir araya getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Hitit Üniversitesinde otomotiv sektörü ve akademi OTİMEÇ 2026'da buluştu

        Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Otomotiv Teknolojilerinde İşletmede Mesleki Eğitim Çalıştayı, üniversite ile otomotiv sektörünün temsilcilerini bir araya getirdi.

        Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü ile Elektrik ve Enerji Bölümü iş birliğinde düzenlenen Otomotiv Teknolojilerinde İşletmede Mesleki Eğitim Çalıştayı'nda (OTİMEÇ 2026) akademisyenler, kamu kurumları ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, otomotiv sektörü yöneticileri ile öğrenciler bir araya geldi.

        Çalıştayın açılışında konuşan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, OTİMEÇ 2026’da üniversite ile sektörün İşletmede Mesleki Eğitim sürecindeki karşılıklı beklentilerini, otomotiv sektörünün nitelikli teknik personel ihtiyacını ve hibrit ve elektrikli araçlara yönelik servis yetkinliklerini ele aldıklarını belirtti. Öğrencilerin işletmelerde üstleneceği görevler ile işletme sorumlularının ve akademik danışmanların rollerinin çalıştayda değerlendirildiğini ifade eden Maraşlıoğlu, mesleki eğitimin üniversite ve işletmelerin ortak sorumluluğunda yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Maraşlıoğlu, çalıştayda sektör temsilcilerinin dile getirdiği ihtiyaç ve önerilerin eğitim programlarının güncellenmesine ve uygulama altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamasını beklediklerini söyledi. Yüksekokulun 9 programında uygulanan 3+1 eğitim modeli kapsamında altı dönemde 357 öğrencinin işletmelerde mesleki eğitim aldığını kaydeden Maraşlıoğlu, çalıştayın ardından yeni işletmelerin sürece dâhil edilmesini ve öğrencilerin mesleki gelişimini destekleyecek mentörlük uygulamalarının güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

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        Çalıştayda konuşan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Eşref Savaş Başcı da nitelikli teknik insan kaynağının yetiştirilmesinde üniversite ile sektör arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı. İşletmede Mesleki Eğitimin, öğrencilerin üniversitede edindikleri bilgileri iş ortamında uygulamalarına ve mesleki deneyim kazanmalarına imkan sağladığını belirten Başcı, sektör temsilcileriyle yürütülen iş birliğinin hem öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasına hem de eğitim programlarının sektörün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesine katkı sunduğunu ifade etti.

        Açılış programının ardından Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derviş Erol, "İşletmede Mesleki Eğitimde ÜniversiteSektör İş Birliği" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Programın devamında Çorum Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Lütfi Çavdar'ın katılımıyla "Otomotiv Sektörünün Mesleki Eğitimden Beklentileri" konulu söyleşi düzenlendi. Dr. Öğr. Üyesi Furkan Akbulut'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide otomotiv sektörünün nitelikli teknik personel ihtiyacı, mesleki eğitimden beklentileri ve üniversitesektör iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

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        İşletmede mesleki eğitimin geliştirilmesi ele alındı

        Çalıştayın öğleden sonraki oturumlarında otomotiv sektöründe faaliyet gösteren farklı işletmelerin temsilcileri, akademisyenlerle bir araya gelerek İşletmede Mesleki Eğitim uygulamalarını değerlendirdi. "İME'de SektörÜniversite Beklentileri" başlıklı oturumda, 3+1 İşletmede Mesleki Eğitim modelinin öğrencilere ve işletmelere sağladığı kazanımlar, öğrencilerin mesleki yeterlilikleri, sektörün üniversiteden beklentileri ve eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar ele alındı. Diğer değerlendirmelerde ise otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personelin yetiştirilmesi, yeni uzmanlık alanları, hibrit ve elektrikli araç teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla değişen servis yetkinlikleri ve eğitim programlarının sektör ihtiyaçlarına uyumu üzerinde duruldu.

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        Otomotiv araç sergisi ilgi gördü

        Çalıştay kapsamında otomotiv işletmelerinin katkılarıyla araç sergisi de düzenlendi. Sergi, katılımcılara otomotiv sektörünü yakından tanıma ve sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurma imkanı sundu.

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