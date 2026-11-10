Çorum Belediyesi'nden Aşdağul beldesine 2 bin ton asfalt desteği

Çorum Belediyesi tarafından Aşdağul beldesinde iki caddeye toplam bin 250 metre uzunluğunda sıcak asfalt serildi.

Çorum Belediyesi, şehir merkezindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra, ilçe ve beldelerden gelen talepleri de karşılamaya devam ediyor. Bu çerçevede, Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Aşdağul beldesinde yürütülen çalışmalarla Fatih Caddesi ve Çevreyolu Caddesi sıcak asfaltla kaplandı. İki caddede gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 2 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Fatih Caddesi'nde 650 metre, Çevreyolu Caddesi'nde ise 600 metre olmak üzere toplam bin 250 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yollarda sıcak asfalt serimi yapıldığını belirtti. Çalışmalarda toplam 2 bin ton sıcak asfalt kullanıldığını ifade eden Öncül, hizmetin beldeye hayırlı olmasını diledi.

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"Belediye personeline şahsım ve belde halkım adına şükranlarımı sunuyorum"

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın her zaman Aşdağul'un yanında olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Şenol Öncül, "Bu güzel hizmetin beldemize kazandırılmasında emeği geçen Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a ve asfalt serimini gerçekleştiren belediye personeline şahsım ve belde halkım adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.