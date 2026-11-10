Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri CHP Parti Meclisi Üyesi Şimşek, Çorum'da basın toplantısı düzenledi

        CHP Parti Meclisi Üyesi Şimşek, Çorum'da basın toplantısı düzenledi

        CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Berhan Şimşek, partisinin Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 18:21 Güncelleme:
        CHP Parti Meclisi Üyesi Şimşek, Çorum'da basın toplantısı düzenledi

        CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Berhan Şimşek, partisinin Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

        Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 88. yıl dönümünde saygı ve özlemle andığını söyledi.

        Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti ile CHP'den "benim iki büyük eserim" şeklinde bahsettiğini belirten Şimşek, "Buradan Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve bu hafta içerisinde Erzurum yapacağım. Babamın ocağını da ziyaret edeceğim. Burası sadece Cumhuriyet Halk Partisine ait değildir. Sadece örgüt bekçisidir partinin, seçmenine de ait değildir." dedi.

        REKLAM

        CHP olarak Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını anlatan Şimşek, "Yetişmiş kadrolarımız var Cumhuriyet Halk Partisinde. Belirli sıkıntılar yaşadık partimizde. Sarsıldık, üzüldük, acılar çektik. Maalesef giden arkadaşlara biz, 'Gidin' demedik. Mutlak butlan tedbirini getirmedik. Değişimci diyen arkadaşlar gitti mahkemelere ve mahkeme kararını verdi." diye konuştu.

        CHP'den ayrılanların parti kurmadığını, onlara parti kurdurulduğunu ileri süren Şimşek, "Bütün dert köklü, devlete yön veren, hedef gösteren Cumhuriyet Halk Partisini etkisiz hale getirmekti. Güçleri yetmedi, burada bulunan örgüt ağacı, örgüt arkadaşlarımın sayesinde. Sandılar ki başsız kalacak Cumhuriyet Halk Partisi. Sandılar yok olacağız, gideceğiz. Buradayız ve devam edeceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        Kuyt için altyapı formülü!
        Kuyt için altyapı formülü!
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım

        Benzer Haberler

        Çorum Belediyesi'nden Aşdağul beldesine 2 bin ton asfalt desteği
        Çorum Belediyesi'nden Aşdağul beldesine 2 bin ton asfalt desteği
        "Kastan öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan şüpheliler bağ evinde yakalandı
        "Kastan öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan şüpheliler bağ evinde yakalandı
        Hitit Üniversitesinde otomotiv sektörü ve akademi OTİMEÇ 2026'da buluştu
        Hitit Üniversitesinde otomotiv sektörü ve akademi OTİMEÇ 2026'da buluştu
        Çorum'da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı, 10 kişi yaralandı
        Çorum'da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı, 10 kişi yaralandı
        Atatürk ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde anıldı
        Atatürk ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde anıldı
        Çorum'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
        Çorum'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı