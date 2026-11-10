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        "Kastan öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan şüpheliler bağ evinde yakalandı

        Çorum'da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işledikten sonra kayıplara karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, saklandıkları bağ evinde yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 18:38 Güncelleme:
        "Kastan öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan şüpheliler bağ evinde yakalandı

        Çorum'da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işledikten sonra kayıplara karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, saklandıkları bağ evinde yakalandı.

        Olay, 7 Kasım günü saat 19.15 sıralarında Kunduzhan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahla ateş edilerek kasten yaralamaya teşebbüs edilmesi olayıyla ilgili çalışma başlatan Çorum İl Emniyet MüdürlüğüAsayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi tespit etti. Ekipler tarafından bir bağ evine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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