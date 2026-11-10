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        Çorum'da kar yağışı etkili oldu

        Çorum'da hava sıcaklığının düşmesi neticesinde kent merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 21:18 Güncelleme:
        Çorum'da kar yağışı etkili oldu

        Çorum’da hava sıcaklığının düşmesi neticesinde kent merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

        Çorum'da hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından il merkezinde kar yağmaya başladı. Tarihi Saat Kulesi çevresi, meydanlar ve ana caddeler, etkili olan kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Yağışın gece boyunca ara ara devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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