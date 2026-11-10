Çorum'da suç makinesi hükümlü polisten kaçamadı

Çorum’da çeşitli suçlardan hakkında 29 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, "kasten öldürme", "görevi yaptırmamak için direnme ve kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 29 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan B.U., saklandığı ikamette yakalandı.

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Adreste yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.