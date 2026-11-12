Uğurludağ'da öğrencilere çalışma masası desteği

Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün'ün öncülüğünde yürütülen proje kapsamında öğrencilere çalışma masası ve sandalye dağıtımının başladığı belirtilen açıklamada, "Desteklerle öğrencilerimizin daha uygun ve verimli bir çalışma ortamına kavuşmaları hedeflenmiştir. Eğitime destek, geleceğe yatırımdır." ifadelerine yer verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla "Eğitim İçin Destek, Gelecek İçin Umut Projesi"nin hayata geçirildiği bildirildi.

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