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        Türk Ocakları Genel Başkanı Öz, Çorum'da konuştu:

        Türk Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öz, "Dijital alanda, özellikle bilişim sektöründe de kendi nispi bağımsızlığımızı, gücümüzü artırmamız gerektiğini söylemem lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:34 Güncelleme:
        Türk Ocakları Genel Başkanı Öz, Çorum'da konuştu:

        Türk Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öz, "Dijital alanda, özellikle bilişim sektöründe de kendi nispi bağımsızlığımızı, gücümüzü artırmamız gerektiğini söylemem lazım." dedi.

        Öz, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Küresel Egemenlik Mücadelesinde Türkiye ve Türk Dünyası" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayisi alanında yaptığı yatırımların son derece önemli olduğunu söyledi.

        Öz, "Gerek devlet gerekse özel sektör olarak bu alandaki gelişmemiz gelecek açısından büyük öneme haizdir. Bunu hepimiz yakından görüyoruz. İhmal edilmeyecek bir konudur. Dijital alanda, özellikle bilişim sektöründe de kendi nispi bağımsızlığımızı, gücümüzü artırmamız gerektiğini söylemem lazım." dedi.

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        Dünyada Türk toplulukları arasındaki ilişkilerin farklı aşamalardan geçtiğini belirten Öz, "Uzun yıllar boyunca birbiriyle teması asgari düzeyde olan, Rus Çarlığı döneminde başlayıp Sovyetlerin demir perdesi döneminde devam eden bir geçmişten çıkıp birbirini tanımak o kadar kolay değildir. Aradan geçen 35 yıla rağmen hala Türkiye ile Türk dünyası arasında birbirini tanıma açısından problemler vardır. Bunu tarihsel bir gerçeklik olarak kabul etmemiz lazım." diye konuştu.

        Öz, Türk topluluklarının yüzyıllarca ayrı düştüğünü, birbirlerinin varlıklarını bilseler de halklar arasında ilişkinin kopuk olduğuna dikkati çekerek, en yakındaki Azerbaycan ile dahi ayrı düşüldüğünü vurguladı.

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        Türk toplulukları arasında farklı yönlerin olmasının normal olduğuna işaret eden Öz, 2024'te kabul edilen ortak alfabenin tam manasıyla hayata geçirilmesini temenni etti.

        Türk Devletleri Teşkilatı'nın Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından kurulduğunu hatırlatan Öz, "Bunların hepsi bağımsız devletlerdir ve Türkiye'den farklı bir tarihi arka plandan gelmektedirler. Biz kardeş ülkeleriz, kardeş devletleriz. Kökenimiz aynı diyebiliriz ama bu gerçeği de iyi bilmemiz lazım. Onların Rusya ile Sovyetler Birliği ile yaşadığı tecrübeler, kendi aralarındaki birtakım problem alanları ki bunların bir kısmı çözülüyor. Onların Çin ile olan ilişkileri, Avrupa Birliği ile ilişkileri, Amerika ile ilişkileri, bütün bu gerçekleri şöyle görmemiz lazım. Bizim Türkiye olarak AB ile Amerika Birleşik Devletleri ile Çin ile ilişkilerimiz var. Dolayısıyla karşılıklı saygı temelinde bu ilişkileri yürütmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

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        Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin Türk dünyası içinde de müstesna bir yere sahip olduğunu anlatan Öz, "Sayın Cumhurbaşkanımız Zafer Günü vesilesiyle Azerbaycan'a gitti. Türkiye'de yapılan zirveye İlham Aliyev geldi. Problemler olacaktır. En çok problemler kardeşler arasında olur, akrabalar arasında olur. Önemli olan problemleri yönetilebilir bir çerçevede tutmak ve işbirliğini derinleştirerek bağları sağlamlaştırmaktır." diye konuştu.

        Etnik köken, mezhep, inanç gibi farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiğine işaret eden Öz, şunları kaydetti:

        "Aramızda birtakım farklılıklar olabilir. Etnik köken farklılıkları olabilir. Mezhep, inanç farklılıkları olabilir ama tek millet olarak, tek devlet olarak yaşamak zorundayız. Ancak böyle olursak hem bölgemizde güçlü bir aktör oluruz hem yeni dünya dengesinde Türkiye, Türk devletleri ve yanına eski Osmanlı hinterlandında olan İslam ülkeleri ve Balkan ülkelerini de alarak yeni bir güç odağı olarak Türkiye çıkar. Diyoruz ki biz hep birlikte Türk milletiyiz. Burada hiçbir ayrımı kabul etmiyoruz."

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        Çorum Valisi Ali Çalgan da konferansın ardından Öz'e hediye verdi.

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