Çorum Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi kabul edildi

Çorum Belediyesi’nin 2027 yılı mali bütçesi, Belediye Meclisi’nde kabul edildi. Yatırım ve hizmet odaklı hazırlanan bütçede gelir 10 milyar 196 milyon lira, gider ise 10 milyar 996 milyon lira olarak öngörüldü.

Çorum Belediyesi, 2027 yılı bütçesini de yatırım ve hizmet odaklı bir anlayışla hazırladı. Belediye Meclisi’nde kabul edilen bütçeye göre 2027 yılı gelir bütçesi 10 milyar 196 milyon lira, gider bütçesi ise 10 milyar 996 milyon lira olarak belirlendi. Gider bütçesinin yaklaşık yüzde 32’si sermaye giderlerine ayrılırken, şehrin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin yanı sıra uzun vadeli ve kalıcı yatırımlara da önemli kaynak ayrıldı.

REKLAM

Çorum Belediye Meclisi’nin Kasım ayı ikinci toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan oturumda 2027 yılı ile izleyen iki yıl bütçesi görüşülerek kabul edildi. Çorum Belediyesinin 2027 yılı bütçesinde gelirler 10 milyar 196 milyon lira, giderler ise 10 milyar 996 milyon lira olarak öngörüldü. Bütçede Kongre ve Kültür Merkezi, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Gençpark, Daimi Meyve Sebze ve Balık Hali ile yeraltı otoparkı ve kentsel dönüşüm için sosyal rezerv konut yapımları öne çıkan yatırımlar arasında yer aldı. 2027 yılı bütçesine ilişkin meclis üyelerine sunum yapan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, bütçenin gelir ve gider kalemleri hakkında bilgi verdi. Gider bütçesinde yaklaşık 3,5 milyar TL sermaye gideri öngörüldüğünü belirten Çöplü, bu tutarın toplam bütçenin yaklaşık yüzde 32’sine karşılık geldiğini ifade etti. Çöplü, belediyenin bütçe anlayışının temelinde şehre hizmet etmek ve kalıcı eserler kazandırmak hedefinin bulunduğunu vurgulayarak, sermaye giderlerinin bütçe içerisindeki önemli payına dikkat çekti.

REKLAM

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 2027 yılına ilişkin bazı önce çıkan yatırımlara ilişkin bilgi verdi. Çöplü, kongre ve Kültür Merkezi, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Gençpark projelerinin yanı sıra çok sayıda yatırım ve faaliyetin de programa alındığını belirtti. Çöplü, "2027 yılı içerisinde Kongre ve Kültür Merkezi Projesi, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Gençpark yapım işlerine başlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında park ve yeşil alanların yapımı, Kale İçi Yaşam Alanı ve restorasyon çalışmaları, Çöplü Arastası 3. Etap Sağlıklaştırma Projesi ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitim Merkezi de programımızda yer alıyor. Daimi Meyve Sebze ve Balık Hali ile yeraltı otoparkı yapımı, kentsel dönüşüm için sosyal rezerv konut yapımları, Ulaşım Hizmetleri Binası, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü binası ve Gündüz Bakımevi 3. Etap yapımı da planladığımız çalışmalar arasında. Ayrıca içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon altyapı yatırımları, HESGES projeleri, asfalt ve tretuvar yapımları, araç ve iş makinesi alımları, kamulaştırmalar, sosyal yardımlar, kültürel etkinlikler ve toplu taşıma hizmetleri de programımızda bulunuyor. Kadın kültür merkezleri, engelli eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile gençlik merkezlerine yönelik çalışmalarımızla birlikte 2027 yılında başlıkta yatırım ve faaliyet yürütmeyi öngörüyoruz" dedi.

REKLAM

Belediye müdürlüklerine ayrılan bütçeler hakkında da bilgi veren Çöplü, en yüksek kaynağın Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne tahsis edildiğini belirtti. Çöplü, "Gider bütçemizin müdürlüklerimize göre dağılımına baktığımızda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüze 1 milyar 500 milyon lira, Etüt Proje Müdürlüğümüze 1 milyar 431 milyon lira, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze 1 milyar 40 milyon lira kaynak ayırdık. Fen İşleri Müdürlüğümüze 900 milyon, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğümüze 840 milyon, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüze 725 milyon, Temizlik İşleri Müdürlüğümüze 680 milyon, Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüze ise 414 milyon lira bütçe öngördük. Diğer müdürlüklerimize de görev ve sorumlulukları doğrultusunda kaynak tahsis ettik" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Sunumda belediyenin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, faiz giderlerinin toplam bütçe içerisindeki payının uzun vadede önemli ölçüde azaldığına dikkat çekti.

2026 yılı için 79 milyon lira olarak öngörülen faiz giderinin mevcut durumda 51 milyon 290 bin lira seviyesinde olduğunu ifade eden Çöplü, 2027 yılında faiz giderlerinin toplam bütçe içerisindeki payının yüzde 0,55 olmasının öngörüldüğünü kaydetti. Bütçenin yalnızca yıllık harcamaları karşılamaya yönelik hazırlanmadığını, şehrin geleceğine yatırım yapma anlayışını da yansıttığını belirten Çöplü, belediyenin hizmet odaklı çalışma anlayışını sürdürdüğünü ifade etti. Çöplü, "Biz hizmet odaklı bir kurumuz. Belediye olarak yapacağımız tüm iş ve işlemleri hizmet odaklı sürdürüyoruz. Bütçemizin tamamı şehrimize hizmet etmek ve kalıcı eserler bırakmak için" dedi.