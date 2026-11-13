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        Çorum'da refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobilin refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:18 Güncelleme:
        Çorum'da refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobilin refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        İ.G'nin kullandığı 19 FB 979 plakalı otomobil, Fatih Caddesi İl Jandarma Komutanlığı önünde refüjde bulunan ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı.

        Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan A.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobilin çarparak devirdiği ağaçlar ve aydınlatma direği nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Aracın, ağaçların ve direğin kaldırılmasının ardından yolda ulaşım normale döndü.

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        Öte yandan polis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü İ.G'nin alkollü olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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