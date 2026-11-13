Çorum'da refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Öte yandan polis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü İ.G'nin alkollü olduğu belirlendi.

Otomobilin çarparak devirdiği ağaçlar ve aydınlatma direği nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Aracın, ağaçların ve direğin kaldırılmasının ardından yolda ulaşım normale döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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