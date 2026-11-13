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        Şehit Burak İbbiği'nin adı parkta yaşatılacak

        Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin adı, Çorum'da ailesinin evinin yanında bulunan parkta yaşatılacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Şehit Burak İbbiği'nin adı parkta yaşatılacak

        Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin adı, Çorum'da ailesinin evinin yanında bulunan parkta yaşatılacak.

        11 Kasım 2025 tarihinde GürcistanAzerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin adı, ailesinin Çorum'daki evinin yanındaki parka verildi. Çorum Belediyesi tarafından yenilenerek şehidin ismi verilen park, düzenlenen törenle açıldı. Tören öncesinde İbbiği için Ertuğrul Gazi Mescidi’nde Mevlidi Şerif okutuldu. Açılış töreninde ise Kuran’ı Kerim tilaveti icra edildi. Daha sonra park dualarla açıldı.

        Törende konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Bu park onun adını inşallah mahallesinde yaşatacak. Çocuklarımız burada eğlendikçe Burak ağabeylerinin kahramanlığını soracaklar, merak edecekler. Bütün parklar çok kıymetli. Yeşil alan bir şehir için, bir mahalle için çok kıymetli ama şehidimizin adının verilmesi ve evinin hemen arkasında bulunuyor olması bunu daha da özel kılıyor" dedi.

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        "38 tane şehidimizin ismini an itibarıyla parklarımızda yaşatıyoruz"

        Çorum’da 38 adet parkta şehitlerin isimlerinin yaşatıldığını ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, "Vatan bölünmesin, bayrak inmesin, ezanlar dinmesin diye canını ortaya koyan gazilerimiz sayesinde bu günleri görüyor, birlik ve beraberlik, kardeşlik içerisinde bu anları paylaşıyoruz. Dün Malatya'daki elim helikopter kazasıyla şehit olan şehitlerimizi de minnet, şükran ve vefayla anıyorum. Mekanları cennet olsun, makamları yüce olsun. Birçok parkı olan, yeşil alanları bolca olan bir belediye olarak en çok da parklarımıza şehit isimlerini vermek istiyoruz. 38 şehidimizin ismini parklarımızda yaşatıyoruz. Parkımızda bütün oyun gruplarını, kameraları, bankları, şehir mobilyalarını, sert zeminleri tamamen yeniledik. Şehidimize yakışacak hale getirmiş olduk. Hem mahalle sakinlerimize hayırlı olsun hem de yavrularımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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        "Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum"

        Gururlu olduğunu ifade eden şehidin babası Rüştü İbbiği, "Gururluyum. Şu an biraz hüzünlendim. Yavrumuzun senesi doldu. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun ve bizlere de sabrı cemil diliyorum" şeklinde konuştu.

        Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, kurum müdürleri, şehit ailesi ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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