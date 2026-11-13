Arca Çorum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların izin dönüşünün ardından yaptığı ilk çalışma oldu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 rondo çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, bu bölümde pas ve topa sahip olma üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenmanın devamında istasyonlu aerobik çalışmaya geçildi. Futbolcular, istasyonlar halinde düzenlenen egzersizleri uyguladı.

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