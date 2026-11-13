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        Arca Çorum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor

        ARCA Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbul Başakşehir FK maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Arca Çorum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor

        ARCA Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbul Başakşehir FK maçının hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların izin dönüşünün ardından yaptığı ilk çalışma oldu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 rondo çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, bu bölümde pas ve topa sahip olma üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenmanın devamında istasyonlu aerobik çalışmaya geçildi. Futbolcular, istasyonlar halinde düzenlenen egzersizleri uyguladı.

        Arca Çorum FK, İstanbul Başakşehir FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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