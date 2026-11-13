Çorum'da "Filistin'i Anlamak ve Anlatmak: Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı" paneli yapıldı

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele konuşmacı olarak İstanbul Medipol Üniversitesinden Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Ankara Medipol Üniversitesinden Prof. Dr. Kudret Bülbül ve Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir katıldı.

Çorum'da Hitit Üniversitesi, Çorum Belediyesi ve Filistin Atölyesince "Filistin'i Anlamak ve Anlatmak: Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı" paneli yapıldı.

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