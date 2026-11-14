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        Çorum'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlada takla atması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Çorum'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlada takla atması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza, YozgatAlaca kara yolu Koçhisar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Emre K. (25) yönetimindeki 38 AGD 698 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlada takla attı.

        Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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