Çorum'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, YozgatAlaca kara yolu Koçhisar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Emre K. (25) yönetimindeki 38 AGD 698 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlada takla attı.

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