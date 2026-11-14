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        Çorum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 18:24 Güncelleme:
        Çorum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde günün ilk idmanında futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 rondo çalışması yaptı.

        Öğleden sonraki ikinci antrenmanda ise futbolcular, salonda fitness çalışması gerçekleştirdi.

        Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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