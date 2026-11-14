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        Çorum TSO'da Gökhan Kerman'ın listesi meclis çoğunluğunu kazandı

        Çorum Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) gerçekleştirilen seçimde Gökhan Kerman'ın başkan adayı olduğu liste meclis çoğunluğunu kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 20:06 Güncelleme:
        Çorum TSO'da Gökhan Kerman'ın listesi meclis çoğunluğunu kazandı

        Çorum Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) gerçekleştirilen seçimde Gökhan Kerman'ın başkan adayı olduğu liste meclis çoğunluğunu kazandı.

        Çorum Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen seçim, Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seçimde odaya kayıtlı 3 bin 858 üye, 21 meslek grubunda 145 meslek komitesi üyesi ve 60 meclis üyesi için sandık başına gitti. Erkan Dalyan, Gökhan Kerman ve Fahri Yandık'ın listelerinin yarıştığı seçim için saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi.

        21 meslek grubundan toplam 60 meclis üyesinin belirlendiği sonuçlara göre Gökhan Kerman'ın başkan adayı olduğu "mavi" liste" 40, Erkan Dalyan'ın başkan aday olduğu "kırmızı liste" 17 üye çıkardı. Fahri Yandık ise kendi meslek grubundan meclise girdi.

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        Seçim sonuçlarının resmileşmesinin ardından 60 kişiden oluşan meclis, meclis başkanı ve yönetim kurulu başkanını seçecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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