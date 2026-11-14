Çorum FK, Başakşehir maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmaya geçti. Kırmızısiyahlı ekip oyuncuları, bu bölümde 5'e 2 rondo çalışması yaptı. Günün ikinci antrenmanı ise spor salonunda gerçekleştirildi. Futbolcular, burada yaptıkları fitness çalışmasıyla günün programını tamamladı.

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