Çorum Belediyesinden Dodurga Belediyesine asfalt desteği

Çorum Belediyesince Dodurga ilçesinde bir bölgeye 2 bin ton asfalt serildi.



Dodurga Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, ilçedeki asfalt çalışmalarını inceledi.



Aşgın, burada yaptığı açıklamada, Çorum'u ilçeleriyle bir bütün olarak gördüklerini belirtti.



Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda talepte bulunan ilçelere 2 bin tona kadar asfalt desteği sağladıklarını vurgulayan Aşgın, "Fen İşleri Müdürlüğümüzün asfalt ekibi ve araçlarıyla Dodurga'nın Fatih Mahallesi, Yüz Evler, 3. Etap TOKİ ve hastane yolunda 2 bin ton asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Yeni yolların Dodurgalı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Çetinkaya da asfalt talebinin kısa sürede karşılandığına işaret ederek, desteklerinden dolayı Aşgın ile Çorum Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.



Aşgın ve beraberindekiler, Dodurga'da yapımı süren millet bahçesi ile sosyal tesislerde de incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Programa MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve AK Parti İl Başkan Vekili Osman Fatih Gümüş de katıldı.







