Düğünlerde havaya ateş ettiği belirlenen 28 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı

Çorum'da düğünlerde havaya silahla ateş ettiği belirlenen 28 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 2026'da düğünlerde silahla ateş ettiği tespit edilen kişilerin Çorum, Ankara, İstanbul ve Kastamonu'daki adreslerinde eş zamanlı arama yapıldı.



Aramada 14 tabanca, 7 av tüfeği ve 1234 mermi ele geçirildi, hane sahiplerine 52 bin 79 lira idari para cezası uygulandı.



Çalışma kapsamında ayrıca, düğünlerde havaya ateş ettiği belirlenen 28 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.



Açıklamada, silahla havaya ateş edenlere 5 yıla kadar hapis cezası verildiği, bu fiilin düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde yapılması durumunda ceza miktarının yarı oranda artırıldığı vurgulandı.







