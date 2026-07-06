Çorum'da kaçak avcılıkta kullanılan hayalet ağlar ele geçirildi

Çorum'un Bayat ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde balık ağı, parakete ve hayalet ağ ele geçirildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Ülkün-1 Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesinde denetim gerçekleştirildi.



Denetimlerde yasa dışı kullanıldığı belirlenen yaklaşık 2 bin 300 metre balık ağı, 600 metre parakete ve 200 metre hayalet ağa el konuldu.



Çorum Barajı'nda yapılan denetimde ise mevzuata aykırı herhangi bir ihlal tespit edilmedi.



Açıklamada, özellikle hayalet ağların su canlılarının ölümüne neden olduğu ve ekosisteme zarar verdiği vurgulandı.

