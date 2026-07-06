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        Çorum'da kaçak avcılıkta kullanılan hayalet ağlar ele geçirildi

        Çorum'un Bayat ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde balık ağı, parakete ve hayalet ağ ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Çorum'da kaçak avcılıkta kullanılan hayalet ağlar ele geçirildi

        Çorum'un Bayat ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde balık ağı, parakete ve hayalet ağ ele geçirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Ülkün-1 Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesinde denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde yasa dışı kullanıldığı belirlenen yaklaşık 2 bin 300 metre balık ağı, 600 metre parakete ve 200 metre hayalet ağa el konuldu.

        Çorum Barajı'nda yapılan denetimde ise mevzuata aykırı herhangi bir ihlal tespit edilmedi.

        Açıklamada, özellikle hayalet ağların su canlılarının ölümüne neden olduğu ve ekosisteme zarar verdiği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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