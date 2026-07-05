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        Hitit Motor Festivali motosiklet tutkunlarını Çorum'da buluşturdu

        Çorum'da 7. Hitit Motor Festivali, 56 ilden motosiklet sürücüsünün katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Hitit Motor Festivali motosiklet tutkunlarını Çorum'da buluşturdu

        Çorum'da 7. Hitit Motor Festivali, 56 ilden motosiklet sürücüsünün katılımıyla gerçekleştirildi.

        Çorum Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Free Team, Dark Riders, Reapers Of Anatolia ve Çorum Redline motosiklet kulüplerinin öncülüğünde Laçin ilçesindeki Yeşilgöl'de düzenlenen festival, kortej geçişiyle başladı.

        Festivalde motosiklet gösterileri, yarışmalar, sahne etkinlikleri, DJ performansları ve konserler düzenlendi.

        Motor tutkunları, doğayla iç içe kamp yaparak Yeşilgöl manzarasında motosiklet sevgisini paylaşma imkanı buldu.

        Etkinlik kapsamında düzenlenen törende, festivalin Yeşilgöl'de yapılmasına katkılarından dolayı Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir'e Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür tarafından plaket takdim edildi.

        Festivale katılan kulüp başkanlarına da protokol üyelerince teşekkür plaketi verildi.

        Çorum Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, organizasyona destek veren kurumlara, sponsor firmalara, motosiklet kulüplerine ve festivale katılan motosiklet tutkunlarına teşekkür etti.

        Festivale gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Uzun, "56 şehirden gelen motor sevdalılarını Yeşilgöl'de ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hitit Motor Festivali artık sadece Çorum'un değil, Türkiye'nin önemli motosiklet organizasyonlarından biri haline geldi. Destek veren tüm kurumlarımıza, sponsorlarımıza, gönüllülerimize ve festivale katılarak bu coşkuyu paylaşan tüm motor tutkunlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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