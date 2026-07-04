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        Alaca Alevi Kültür Merkezi Cemevi hizmete açıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde Alaca Alevi Kültür Merkezi Cemevi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Alaca Alevi Kültür Merkezi Cemevi hizmete açıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde Alaca Alevi Kültür Merkezi Cemevi açıldı.

        Çorum Valisi Ali Çalgan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Alevi cemevlerinde ve kültür merkezlerinde gençlere arkadaşlarıyla, büyükleriyle, eşleriyle çocuklarıyla, işverenleri ya da çalışanlarıyla nasıl ilişki kuracaklarını, hakkın hukukun ne olduğunu, Allah'ın rızasının hangi muameleden geçtiğini öğreneceklerini söyledi.

        Bu merkezleri edep erkan öğreten yerler olarak gördüğünü anlatan Çalgan, merkezin inşasından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

        CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da cemevlerinin komşunun komşuya hakkını helal ettiği mekanlardan olduğunu dile getirerek, "Cemevleri ilimin, irfanın öğretildiği merkezlerdir. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Hacı Bektaşı Veli de 'İlimden irfandan gidilmeyen yolun sonu karanlıktır' der. Alevi canlarımız da tüm vatandaşlarımız da ilimden, bilimden şaşmadan, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin değerlerini bilerek, özümseyerek yollarına devam etmektedir." dedi.

        Alaca Kaymakamı Merinç Dinçer ise 2 yıllık inşa sürecinin ardından Alaca Alevi Kültür Merkezi Cemevi'nin hizmete açıldığına işaret ederek, "Bu eser devlet millet birlikteliğinin tezahürü olarak ortaya çıkmış, şahane de olmuş. Mübarek muharrem ayında Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı Esin Saykan ise Alevi inancının insanı merkeze alan, sevgi, adalet, akıl ve rızalık temelleri üzerine kuran bir yaşam felsefesi olarak kendisini ifade ettiğine dikkati çekerek, "Adına yol denilen bu mukaddes inanç sade bir inanç değil, aynı zamanda güçlü bir kamusal ahlak ve dayanışma kültürünü de içinde barındırmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan da cemevinin ilçeye hayır getirmesini temenni etti.


        Konuşmaların ardından Vali Çalgan, cemevinin inşasında katkısı bulunanlara teşekkür plaketi verdi.

        Çalgan ve davetliler, kurdele kesilmesinin ardından cemevini gezdi.

        Törene CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, Alaca Alevi Kültür Merkezi Başkanı Sefa Aydoğan da katıldı.

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