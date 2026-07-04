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        Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 00:21 Güncelleme:
        Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Hüseyin K. idaresindeki 06 FCU 178 plakalı tır, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu Devlet Hastanesi kavşağında Ümit E'nin kullandığı 34 FOA 835 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Aziz E. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinde Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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