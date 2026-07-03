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        Çorum FK'de Ahmet Said Kıvanç ve Oğuz Gürbulak ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de kaleci Ahmet Said Kıvanç ve orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak ile yolların ayrıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Çorum FK'de Ahmet Said Kıvanç ve Oğuz Gürbulak ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de kaleci Ahmet Said Kıvanç ve orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak ile yolların ayrıldığı bildirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Said Kıvanç ve Oğuz Gürbulak'ın sözleşmelerinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

        Futbolculara Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladıkları katkı için teşekkür edilerek, yeni kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.



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