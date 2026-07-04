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        El emeğiyle kurduğu mesire alanında ziyaretçilerini ağırlıyor

        YASEMİN ALEYNA TUFAN - Çorum'un Örencik köyünde yaşayan 52 yaşındaki Serdar Uysal, arazisinde kendi imkanları ve el emeğiyle oluşturduğu mesire alanında doğaseverleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 11:06 Güncelleme:
        El emeğiyle kurduğu mesire alanında ziyaretçilerini ağırlıyor

        YASEMİN ALEYNA TUFAN - Çorum'un Örencik köyünde yaşayan 52 yaşındaki Serdar Uysal, arazisinde kendi imkanları ve el emeğiyle oluşturduğu mesire alanında doğaseverleri ağırlıyor.

        Geçimini çiftçilikle sağlayan Uysal, köyün dışında bulunan tarlasına gidip gelirken yağışlı havalarda barınabileceği ve ihtiyaçlarını karşılayabileceği küçük bir yapı oluşturdu.

        Zaman içinde alanı geliştiren Uysal, çevreden topladığı kütükleri işleyerek oturma grupları, masa, salıncak ve çocuk oyun araçlarının yer aldığı mesire alanı yaptı.

        Örencik Şelalesi'ne yakın konumda bulunan mesire alanı, zamanla bölgeyi ziyaret edenlerin de uğrak noktalarından biri haline geldi. Aileler burada dinlenip piknik yaparken, çocuklar da oyun alanlarında vakit geçiriyor.

        Uysal da ziyaretçilere yaptığı yiyecek ve içeceklerden sunuyor.

        Kendi el emeğiyle hazırladığı mesire alanına vefat eden ağabeyi Ünal Uysal'ın adını veren Uysal, hem onun hatırasını yaşatıyor hem de bölgedeki şelaleyi ziyaret edenlere doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri ortam sağlıyor.

        - "En azından piknik alanı tarzında olsun diye burayı yaptım"

        Serdar Uysal, AA muhabirine, sebze yetiştirdiğini tarlasında yıllar önce çalışırken yağmura yakalandığını ve ıslandığını, kapalı alanı olmadığı için bir yapı yapmaya karar verdiğini söyledi.

        Kapalı alanı oluşturmaya başladığını belirten Uysal, "İlk çatıyı yaptık. Sonra dedik ki, 'Bir masa yapalım. Masadan sonra bir salıncak yapalım' dedik. Yeğenlerim, kuzenlerim geliyor. Çocuklar eğlensin, sıkılmasın, vakit geçirsinler istedik." dedi.

        Bahçenin zamanla yaşam alanına dönüştüğünü dile getiren Uysal, "Yukarıda bir şelalemiz var. İnsanlar şelaleye geldikleri zaman eğlensin, bahçeye geldiğimizde en azından piknik alanı tarzında olsun diye burayı yaptım. İnsanların hobi bahçesi var. Benim hobi bahçem yok ama en azından burayı hobi bahçesine çevirebilirim düşüncesiyle zamanla bir şeyler yapmaya başladık." ifadelerini kullandı.

        Uysal, oluşturduğu alana hayatını kaybeden ağabeyinin adını verdiğine işaret ederek, "Rahmetli ağabeyimi çok severim. Manevi anlamda bana çok değer kattı. İsmi yaşasın diye buraya 'Ünal'ın Yeri' ismini verdim." diye konuştu.

        Uysal, mesire alanındaki oturma grupları, salıncak, merdiven ve diğer eşyaların tamamını kendi eliyle yaptığını vurgulayarak, "Burada gördüğünüz ahşap oymaların hepsini kendim yaptım. Salıncakları, merdivenleri, ağaç dekorlarının hepsini kendim kurguladım. Köyde kullanılmayan eski küpleri, tarihi kilimleri, çeşitli enstrümanları da dekor amaçlı getirerek alana yerleştirdim." diye konuştu.

        Uysal, mesire alanına ve şelaleye gelenlere çevreyi temiz tutmaları, çöpleri yanlarında götürmeleri uyarısında bulunduğunu kaydetti.



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