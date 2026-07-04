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        Oğuzlar'da ceviz üreticilerine koruyucu ekipman ve gübre desteği

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla ceviz üreticilerine koruyucu ekipman ve gübre dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Oğuzlar'da ceviz üreticilerine koruyucu ekipman ve gübre desteği

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla ceviz üreticilerine koruyucu ekipman ve gübre dağıtıldı.

        Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam Serkan Tokur, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile üreticiler katıldı.

        Program kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilen malzemeler, üreticilere teslim edildi.

        Tokur, üreticilerin bereketli ve verimli bir sezon geçirmesini temenni etti.




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