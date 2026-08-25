Çorum FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular dinamik ısınma, dar alan oyunları ve geniş alanda topa sahip olma çalışmaları yaptı.

İznin ardından teknik ekip ve futbolcular, Çorum FK tesislerinde bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekipte futbolculara 2 gün izin verildi.

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