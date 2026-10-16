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        Çorum FK-Çaykur Rizespor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Arca Çorum FK'ye deplasmanda 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, "Bence maçı çok hak ettik ama boş dönüyoruz. İlk defa deplasmandan puan alamıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 20:05 Güncelleme:
        Çorum FK-Çaykur Rizespor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Arca Çorum FK'ye deplasmanda 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, "Bence maçı çok hak ettik ama boş dönüyoruz. İlk defa deplasmandan puan alamıyoruz." dedi.

        Uçar, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorluk derecesi her ne kadar yüksek olsa da Çorum'da kazanmaları gerektiğini dile getirdi.

        Arca Çorum FK'nin hücum anlamında hata yapıldığında rakibini cezalandırabilecek çok kaliteli oyunculara sahip bir takım olduğunu belirten Uçar, "Gerek kadro kalitesi, gerek oyuncu kalitesi, gerek oyun kalitesi olarak iyi bir takım. Yani maçı bir cümleyle özetlersem çok hak ettiğimiz bir mağlubiyet mi, bence çok hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Defalarca rakip kaleye gittiğimiz, yine final vuruşlarını yapamadığımız bir oyun. Hatta direkleri geçemediğimiz bir maç oldu. Golden sonraki 5 dakikada oyunu tutabilseydik Çorum FK riskler almaya başlamıştı. Yani çok da bir şey yoktu. Cengiz'in attığı jeneriklik bir gol, oyunun momentumunu Çorum takımına verdi." ifadelerini kullandı.

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        Uçar, ikinci yarının ilk 20 dakikalık bölümünden sonra oyunu rakiplerine bıraktıklarını aktararak, şunları kaydetti:

        "Sonrasında yaptığımız yine basit bir hata. Yediğimiz golden sonra bile gol atabileceğimiz pozisyonları bulduk aslında. Çok hak ettik mi tekrar söylüyorum, bence maçı çok hak ettik ama boş dönüyoruz. İlk defa deplasmandan puan alamıyoruz. Üzgünüm. Taraftarlarımızı mutlu edemedik ama bunların üstesinden gelecek olan da biziz. Varsa birtakım yanlışlar, sorumlusu da benim. Bazı şeyleri düzeltecek olan da benim. Ekip olarak daha çok çalışacağız. Kötü oyunlar oynamıyoruz. Birçok istatistikte iyiyiz ancak maçları rakiplerimize hediye ediyoruz. Ligde 8 haftada hak ettiğimizin altında kaldık. Bunu düzeltecek olan da biziz. Çalışacağız, devam edeceğiz."

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